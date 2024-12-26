Лавров заявил, что поражать гражданские цели в Украине – не в правилах России

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Недилько Ксения
Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что все обстрелы, которые Россия наносит в ответ, производятся только по военным и стратегическим объектам, и отнюдь – по гражданским.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
Россиянин считает, что их армия поражает только те цели, по которым ведется обстрел по гражданским территориям и от которых гибнут мирные граждане в России.
Напомним, 20 декабря утром Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителе сверхзвуковых ракет "Кинжал". По всей стране сразу была объявлена ракетная опасность. Впоследствии Киевская ОВА сообщила, что ряд сильных взрывов прогремел в столице. Перед тем в городе объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о скоростной цели. Позже ВС написали, что зафиксировали еще скоростные воздушные цели через Черниговскую область в Киеве, после чего прогремели повторные взрывы.
Также портал "Комментарии писал, что оккупанты сегодня нанесли удар с БпЛА по рынку в Никополе на Днепропетровщине. Состоянием на данный момент ранены восемь человек, из которых много тяжело раненых.
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