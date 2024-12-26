Лавров заявил, что поражать гражданские цели в Украине – не в правилах России

Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что все обстрелы, которые Россия наносит в ответ, производятся только по военным и стратегическим объектам, и отнюдь – по гражданским.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"20 декабря, когда ракеты ATACMS и Storm Shadow ударили по гражданским целям в Российской Федерации, мы ответили высокоточным оружием, перечисляю цели: по пункту управления Службы безопасности Украины, по Киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун" и крылатых ракет и ракетных систем залпового огня, а также по позициям американского ЗРК "Патриот". Все цели поражены", – заверил Лавров.

Россиянин считает, что их армия поражает только те цели, по которым ведется обстрел по гражданским территориям и от которых гибнут мирные граждане в России.

"Цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз РФ. Военные объекты, объекты промышленно-оборонного комплекса, центры принятия решений в Киеве тоже могут быть, но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах", — заявил Лавров.

Напомним, 20 декабря утром Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителе сверхзвуковых ракет "Кинжал". По всей стране сразу была объявлена ракетная опасность. Впоследствии Киевская ОВА сообщила, что ряд сильных взрывов прогремел в столице. Перед тем в городе объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о скоростной цели. Позже ВС написали, что зафиксировали еще скоростные воздушные цели через Черниговскую область в Киеве, после чего прогремели повторные взрывы.

Также портал "Комментарии писал, что оккупанты сегодня нанесли удар с БпЛА по рынку в Никополе на Днепропетровщине. Состоянием на данный момент ранены восемь человек, из которых много тяжело раненых.