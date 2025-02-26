Лавров заявил, что Европа «науськивает» Украину против переговоров с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с
журналистами сегодня в Катаре заявил, что Европа "науськивает" Украину против
переговоров с Россией, предлагая сначала обеспечить превосходство на поле боя и
объявив о новом большом пакете военной помощи.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
"Европа, в общем-то, и сейчас когда, по той же Украине, мы
говорили сегодня и с Эмиром и с министром, по той же Украине меняется
расстановка политических сил, что проявилось вчера в голосовании в ООН – Европа
тут же пытается тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной
помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя,
как это сделал, по-моему, премьер-министр Дании, что в данной ситуации для
Украины – мир хуже войны. Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутации
Европы на этом поприще, которое она заслужила, за долгие столетия развития
человечества, вполне остаются в том же состоянии", – заявил Лавров.
По его словам, Россия никогда не была против переговоров, а "воинственные"
настрои именно у Украины, снова-таки "науськиваемой" Европой.
"Мы ждем, когда, наконец, перестанут наши европейские
коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент Путин
многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая о том, что от переговоров
отказывается, прежде всего, науськиваемое Европой украинское руководство.
Помимо декрета Зеленского, который запрещает переговоры с Российской
федерацией, мы слышим ежедневно какие-то заявления, утверждения о том, что не
надо нам сейчас садиться за стол переговоров, надо сначала обеспечить
превосходство на поле боя, вот в таком воинствующем духе европейские страны
сейчас продвигают свою уже безнадежно устаревшую провалившуюся политику по
Украине". – сказал министр иностранных дел страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером 24 февраля
Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его
словам, пусть они (ЕС — ред.) лучше посидят дома и подумают.
"От России никто ничего не может требовать. Пусть они
лучше посидят дома и подумают", — Путин о требовании ЕС участвовать в
переговорах России и США по Украине.
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