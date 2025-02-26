Лавров заявил, что Европа «науськивает» Украину против переговоров с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами сегодня в Катаре заявил, что Европа "науськивает" Украину против переговоров с Россией, предлагая сначала обеспечить превосходство на поле боя и объявив о новом большом пакете военной помощи.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

"Европа, в общем-то, и сейчас когда, по той же Украине, мы говорили сегодня и с Эмиром и с министром, по той же Украине меняется расстановка политических сил, что проявилось вчера в голосовании в ООН – Европа тут же пытается тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделал, по-моему, премьер-министр Дании, что в данной ситуации для Украины – мир хуже войны. Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутации Европы на этом поприще, которое она заслужила, за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в том же состоянии", – заявил Лавров.

По его словам, Россия никогда не была против переговоров, а "воинственные" настрои именно у Украины, снова-таки "науськиваемой" Европой.

"Мы ждем, когда, наконец, перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая о том, что от переговоров отказывается, прежде всего, науськиваемое Европой украинское руководство. Помимо декрета Зеленского, который запрещает переговоры с Российской федерацией, мы слышим ежедневно какие-то заявления, утверждения о том, что не надо нам сейчас садиться за стол переговоров, надо сначала обеспечить превосходство на поле боя, вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою уже безнадежно устаревшую провалившуюся политику по Украине". – сказал министр иностранных дел страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером 24 февраля Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС — ред.) лучше посидят дома и подумают.

"От России никто ничего не может требовать. Пусть они лучше посидят дома и подумают", — Путин о требовании ЕС участвовать в переговорах России и США по Украине.