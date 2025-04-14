logo

BTC/USD

84175.14

ETH/USD

1623.75

LTC/USD

76.12

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лавров выдал дикое заявление о ракетном ударе по Сумам, нагло оправдав преступление Путина.
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров выдал дикое заявление о ракетном ударе по Сумам, нагло оправдав преступление Путина.

Главный дипломат Путина использовал нарративы пропаганды Кремля

сегодня, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В результате массированного удара, который Россия нанесла по Сумам 13 апреля, погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 117 получили ранения. Среди погибших двое детей. В то время как Украина оплакивает жертв, в Кремле пытаются оправдать свои действия, используя бездоказательные утверждения.

Лавров выдал дикое заявление о ракетном ударе по Сумам, нагло оправдав преступление Путина.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

В частности, глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров 14 апреля попытался оправдать обстрел мирного города, заявив, что на объекте якобы находились военные представители НАТО, которые "управляют атаками на Россию".

"Там проходила очередная встреча украинского военного командования с иностранными партнерами, которые маскируются под наемников или еще кого-то", — сказал он.

Российская сторона утверждает, что в результате удара погибли более 60 украинских военных, однако украинские официальные источники эту информацию не подтверждают.

На самом деле в результате атаки российских ракет, попавших в гражданскую инфраструктуру, серьезно пострадали жилые дома. Среди жертв – 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Известно также о 15 раненых детях.

Особенно поразил случай 13-летнего школьника, который, получив ранение, выбил дверь горящего автобуса и помогал другим пассажирам выбраться. У парня обнаружили три обломка в голове, но он выжил.

Также среди погибших — две студентки Сумского медицинского университета, преподаватель биологии, военнослужащий ВСУ, водитель общественного транспорта и другие мирные жители.

Президент Владимир Зеленский в своей речи подчеркнул, что среди пострадавших даже младенцы.

"Комментарии" уже писали, что духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости