Лавров выдал дикое заявление о ракетном ударе по Сумам, нагло оправдав преступление Путина.

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Клименко Елена
В результате массированного удара, который Россия нанесла по Сумам 13 апреля, погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 117 получили ранения. Среди погибших двое детей. В то время как Украина оплакивает жертв, в Кремле пытаются оправдать свои действия, используя бездоказательные утверждения.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал
В частности, глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров 14 апреля попытался оправдать обстрел мирного города, заявив, что на объекте якобы находились военные представители НАТО, которые "управляют атаками на Россию".
Российская сторона утверждает, что в результате удара погибли более 60 украинских военных, однако украинские официальные источники эту информацию не подтверждают.
На самом деле в результате атаки российских ракет, попавших в гражданскую инфраструктуру, серьезно пострадали жилые дома. Среди жертв – 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Известно также о 15 раненых детях.
Особенно поразил случай 13-летнего школьника, который, получив ранение, выбил дверь горящего автобуса и помогал другим пассажирам выбраться. У парня обнаружили три обломка в голове, но он выжил.
Также среди погибших — две студентки Сумского медицинского университета, преподаватель биологии, военнослужащий ВСУ, водитель общественного транспорта и другие мирные жители.
Президент Владимир Зеленский в своей речи подчеркнул, что среди пострадавших даже младенцы.
"Комментарии" уже писали, что духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".
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