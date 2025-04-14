Лавров выдал дикое заявление о ракетном ударе по Сумам, нагло оправдав преступление Путина.

В результате массированного удара, который Россия нанесла по Сумам 13 апреля, погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 117 получили ранения. Среди погибших двое детей. В то время как Украина оплакивает жертв, в Кремле пытаются оправдать свои действия, используя бездоказательные утверждения.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

В частности, глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров 14 апреля попытался оправдать обстрел мирного города, заявив, что на объекте якобы находились военные представители НАТО, которые "управляют атаками на Россию".

"Там проходила очередная встреча украинского военного командования с иностранными партнерами, которые маскируются под наемников или еще кого-то", — сказал он.

Российская сторона утверждает, что в результате удара погибли более 60 украинских военных, однако украинские официальные источники эту информацию не подтверждают.

На самом деле в результате атаки российских ракет, попавших в гражданскую инфраструктуру, серьезно пострадали жилые дома. Среди жертв – 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Известно также о 15 раненых детях.

Особенно поразил случай 13-летнего школьника, который, получив ранение, выбил дверь горящего автобуса и помогал другим пассажирам выбраться. У парня обнаружили три обломка в голове, но он выжил.

Также среди погибших — две студентки Сумского медицинского университета, преподаватель биологии, военнослужащий ВСУ, водитель общественного транспорта и другие мирные жители.

Президент Владимир Зеленский в своей речи подчеркнул, что среди пострадавших даже младенцы.

"Комментарии" уже писали, что духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".