Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, передает о кремлевском агентстве ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Лавров напомнил, что 16 мая в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры по всем вопросам урегулирования конфликта в Украине.

"На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время", — сказал министр иностранных дел.

Требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены любой формой урегулирования конфликта, заявил Сергей Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты будут делать все, чтобы пересечь границу Днепропетровщины. Однако россиянам не удается достичь ни этой цели, ни захватить Покровск. Об этом президент Украины отметил встречу с журналистами, передает канал "Мы — Украина".

Отдельно он отметил, что разговоры россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении — это не больше, чем фантастика.