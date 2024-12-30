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Лавров сделал заявление о Саммите мира: будет ли участвовать РФ

Сергей Лавров заявил, что Россия не будет следить за заявлениями Зеленского на Саммите мира

сегодня, 08:19
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Недилько Ксения

Россия не будет участвовать во втором Саммите мира, даже при условии получения приглашения. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС.

Лавров сделал заявление о Саммите мира: будет ли участвовать РФ

Сергей Лавров. Фото: МИД России

По его словам, Украина не отказалась от восстановления границ 1991 года и вывода российских войск и попытается поставить ультиматум РФ.

"В октябре состоялись заседания в рамках подготовки второго саммита мира. Нам известно, что организаторы хотят пригласить Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", – заявил Лавров.

Он также отметил, что РФ не получала никаких официальных сигналов по украинскому урегулированию от США.

"Нас не устраивают звучащие от представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил".

Речь идет только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", – заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр объяснил это развертыванием подобного оружия Соединенными Штатами Америки. По утверждению Сергея Лаврова, США "проигнорировали оговорки со стороны России и Китая и практически перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира". В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Сергей Лавров вспомнил удар ракетой "Орешник" по Украине.



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