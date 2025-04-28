Лавров озвучил ультиматумы РФ для наступления мира в Украине и завершения «СВО»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное – это международное признание принадлежности России всех оккупированных украинских территорий. Об этом топ-дипломат России заявил в интервью бразильской газете O Globo.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", – высказался Сергей Лавров.

Среди других требований Кремля: Украина забывает о своем членстве в НАТО, получает внеблоковый статус. Далее идут пропагандистские тезисы, которые больше трех лет озвучивает Путин и компания о демилитаризации, и денацификация Украины. Далее идет такое требование, как отмена законодательного запрета "на переговоры с РФ".

Также Москва хочет, чтобы с России сняли все санкции, отменили судебные иски и ордеры на арест и, конечно же, российским олигархам возвратили замороженные активы. Далее идет требование – Россия не передает контроль над Запорожской АЭС США и Украине.

Замыкает список "хотелок" Кремля требование отмены в Украине законов, ограничивающих использование русского языка, культуры, церкви, СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.

"Продолжается "специальная военная операция". Продолжаются усилия США по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно подтверждалась готовность российской стороны, президента без всяких условий к началу переговорного процесса с Украиной", — заявил Песков.



