Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые предложения по мирному урегулированию ситуации в Украине должны учитывать не только вопросы безопасности, но и соблюдение прав человека. Он подчеркнул, что Россия больше не надеется на западные организации, призывая к укреплению безопасности в евразийском регионе. Как сообщают “РИА Новости”, такое заявление он сделал на пресс-конференции после заседания Совета министров ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что все предложенные мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта в Украине, должны учитывать два ключевых аспекта: обеспечение безопасности каждой страны и уважение прав человека.

"Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с благими намерениями, нацеленными на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", — сказал Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии выразил сомнение в возможности сотрудничества с западными организациями по вопросам мира. Он отметил важность построения системы безопасности в евразийском контексте, которая будет охватывать "весь континент".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал выбор по войне в Украине, а это якобы стало последствиями деятельности США, напавших на Россию. По его словам, Соединенные Штаты это делают "руками украинского режима".

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. По ее словам, оккупация Россией украинских территорий — это результат внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим влиянием Запада.

