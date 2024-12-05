logo

BTC/USD

98017.45

ETH/USD

3909.06

LTC/USD

136.29

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лавров озвучил основные требования к мирным инициативам по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров озвучил основные требования к мирным инициативам по Украине

По словам Лаврова, Россия не рассчитывает на поддержку западных организаций по мирному урегулированию конфликта с Украиной.

5 декабря 2024, 15:58 comments1260
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые предложения по мирному урегулированию ситуации в Украине должны учитывать не только вопросы безопасности, но и соблюдение прав человека. Он подчеркнул, что Россия больше не надеется на западные организации, призывая к укреплению безопасности в евразийском регионе. Как сообщают “РИА Новости”, такое заявление он сделал на пресс-конференции после заседания Совета министров ОБСЕ.

Лавров озвучил основные требования к мирным инициативам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что все предложенные мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта в Украине, должны учитывать два ключевых аспекта: обеспечение безопасности каждой страны и уважение прав человека.

"Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с благими намерениями, нацеленными на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечение интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", — сказал Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии выразил сомнение в возможности сотрудничества с западными организациями по вопросам мира. Он отметил важность построения системы безопасности в евразийском контексте, которая будет охватывать "весь континент".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал выбор по войне в Украине, а это якобы стало последствиями деятельности США, напавших на Россию. По его словам, Соединенные Штаты это делают "руками украинского режима".

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. По ее словам, оккупация Россией украинских территорий — это результат внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим влиянием Запада.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20241205/lavrov-1987546181.html
Теги:

Новости

Все новости