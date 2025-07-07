Лавров назвал условия России для окончания войны: Украина ответила

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мирном соглашении, которое положит окончание войны в Украине, необходимо закрепить пункты о "денацификации" и "демилитаризации". В МИД Украины ответили на условия России, назвав их очередным ультиматумом Кремля.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Спикер МИД Украины Георгий Тихий на платформе X ответил на условия России об окончании войны. По его словам, реальная "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая, как она относится к другим этническим группам.

"Воинственная риторика Лаврова демонстрирует, что Россия отвергает мирные усилия и прибегает к ультиматумам типа 2022 года", — ответил Тихий.

Также представитель МИД призвал к новым санкциям против России, чтобы изменить отношение в Москве.

"Мы призываем партнеров немедленно ввести новые, жесткие санкции против этих российских денацификационных режимов, чтобы вернуть их к реальности", — отреагировал Тихий.

Напомним, что российский министр иностранных дел Лавров озвучил условия мирного соглашения с Украиной. Представитель Путина сказал, что Украину необходимо "демилитаризировать" и "денацифицировать", а кроме того отменить санкции против России и вернуть замороженные активы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал главную цель в войне против Украины. По его словам, армия РФ сражается на войне ради "мирного будущего России".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле "объяснили", какой фактор влияет на приближение конца войны в Украине. В МИД Украины ответили на одно из ключевых требований России для окончании войны.