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Лавров намекнул на раздел Украины: с кем Москва готова говорить о гарантиях безопасности

Россия стремится к более широким договоренностям: Лавров

сегодня, 14:10
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Кречмаровская Наталия

Власти Украины неоднократно отмечали необходимость получения гарантий безопасности, чтобы завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на получении гарантий от США, в том числе и через приглашение страны в НАТО.

Лавров намекнул на раздел Украины: с кем Москва готова говорить о гарантиях безопасности

Фото портал "Комментарии"

В России готовы обсуждать гарантии безопасности, но с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

“Угрозы на западном фланге, на наших западных границах, должны быть ликвидированы как одна из главных причин. Ликвидированы они могут быть, пожалуй, только в контексте более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока никак не самоопределилась в отличие от Крыма, Донбасса и "Новороссии". Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим”, — отметил он.

При этом поставил ультиматум НАТО, отметив, что нельзя западной части континента оградиться от таких гигантов, как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, вся Южная Азия, там сотни миллионов людей, Бангладеш, Пакистан, и нужно обустраивать континент таким образом, чтоб дела его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тайванском проливе, в Южнокитайском море, решали страны региона.

"А не Столтенберг, который говорит, вот мы будем там работать, потому что безопасность НАТО зависит от Индо-Тихоокеанского региона", — отметил Лавров.

Напомним, что СМИ сообщали, как писал портал "Комментарии", о возможных переговорах Украины и РФ.




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Источник: https://t.me/rian_ru/276685
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