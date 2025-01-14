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Кречмаровская Наталия
Власти Украины неоднократно отмечали необходимость получения гарантий безопасности, чтобы завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на получении гарантий от США, в том числе и через приглашение страны в НАТО.
Фото портал "Комментарии"
В России готовы обсуждать гарантии безопасности, но с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
При этом поставил ультиматум НАТО, отметив, что нельзя западной части континента оградиться от таких гигантов, как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, вся Южная Азия, там сотни миллионов людей, Бангладеш, Пакистан, и нужно обустраивать континент таким образом, чтоб дела его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тайванском проливе, в Южнокитайском море, решали страны региона.
Напомним, что СМИ сообщали, как писал портал "Комментарии", о возможных переговорах Украины и РФ.
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