«Лапши стало меньше»: Безуглая прокомментировала поездку президента на фронт

Народный депутат Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заметила, что во время рабочей поездки на линию фронта президент Владимир Зеленский был без сопровождения главкома.

Владимир Зеленский в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

"Кстати, Президент объехал фронт, побывал в Донецкой и Харьковской областях. Вы заметили? Впервые рядом с ним не было Сырского, обычно танцевавшего вокруг шефа в своем бронежилете с магазинами.

А что случилось? Есть надежда, что "лапши" стало меньше? Неужели поездка была без традиционной лжи Александра Станиславовича?" – высказалась нардепка.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Отставка главнокомандующего Сырского: что об этом говорят в ВСУ

Генерал ВСУ и экс-заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос в эфире канала КИЕВ24 заявил, что народную депутатку Марьяну Безуглую используют для проверки настроений в обществе.

"Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы", — добавил Кривонос. Он отметил, что она обвиняет Сырского в том, что в ВСУ до сих пор остается "совок".

"Человек, родившийся за три года до распада Советского союза рассказывает, какой он совок и в чем он заключается. Так вот эти проблемы, которые есть в Вооруженных Силах – это совершенно не совок. Это проблемы 2000-х годов, украинской "бумажной" армии, которые благодаря бездействию наших предыдущих руководителей мы получили", – подчеркнул Кривонос.

Читайте также: "Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского "Кратко о дальнейшем развитии ситуации со Стерненко и Сырским: клоун против воина, и воин здесь — не тот, кто в погонах", — так охарактеризовала ситуацию со Стерненко одиозный народный депутат Марьяна Безуглая, сообщает портал “Комментарии”. По ее убеждению, все инновации в армию приносят гражданские или мобилизованные гражданские, тогда как управляющие кадровые только мешают, воспринимают гражданских как второсортных и прямо вредят тупыми решениями и нежеланием меняться.