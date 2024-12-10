18 тысяч солдат ждут приказа: Россия готовится к очередной атаке

Россия сосредоточила около 18 тысяч военных в Донецкой области для подготовки наступления на Покровск. Эта операция может стать важным этапом в попытках русской армии усилить контроль в регионе. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на Forbes.

Россия готовит масштабное наступление: что станет следующей мишенью врага

Эксперты считают, что наступление на Покровск может определить дальнейшее развитие ситуации в этом направлении. В то же время, украинские силы продолжают держать оборону, усиливая укрепление в ключевых точках.

Для успеха наступления России необходимо уничтожить укрепление украинских войск в районе Курахово, расположенного к востоку от Великой Новоселки. Этот регион остается важным выступлением, мешающим россиянам продвигаться на север и восток. Если российским силам удастся прорвать оборону между двумя важными селами, это может отрезать украинские войска, защищающие Покровск, от остальных сил.

Кроме того, успешное наступление позволит врагу выровнять линию фронта и снизить угрозу для своих флангов. В этом случае Россия сможет изолировать Покровск, что значительно усложнит защиту города.

Россия уже сконцентрировала в этом регионе девять полков и бригад, но им приходится преодолевать серьезное сопротивление. Украинские укрепления и стратегически выгодная позиция войск значительно замедляют наступление врага.

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