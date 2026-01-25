88 лет и без шансов: смерть в темной квартире как следствие обстрелов

Последствия российских атак по теплоэлектроцентралям и энергетической системе Киева все чаще измеряются не разрушенными объектами, а человеческими жизнями. В холодных квартирах без света и отопления оказываются наиболее уязвимые — лежачие больные, люди с инвалидностью и одинокие пожилые киевляне.

Люди с инвалидностью во время обстрелов рф

Один из таких случаев – 88-летний лежачий мужчина, который полностью зависит от кислородного концентратора. Из-за отсутствия электроснабжения аппарат не работает, а эвакуировать больного до укрытия или пункта обогрева физически невозможно. Условия в квартире – холод и тьма – фактически обрекают человека на медленную смерть.

Медики и волонтеры отмечают: удары по ТЭЦ и подстанциям не оказывают никакого решающего влияния на ситуацию на фронте. Они непосредственно бьют по гражданскому населению, которое не имеет возможности защититься или быстро изменить местонахождение. Для людей, зависимых от электропитания медицинского оборудования, каждый час без света критический.

Правозащитники отмечают, что целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры в зимний период имеет признаки военного преступления. Фактически это тактика террора, направленная на устрашение и истощение мирного населения, а не на достижение военных целей.

То, что сегодня происходит в украинских городах, все чаще называют проявлением современного нацизма — когда война ведется не против армии, а против беззащитных людей, погибающих в собственных домах из-за холода, тьмы и отсутствия элементарных условий для жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районах Киева, где длительное время отсутствуют свет и отопление, начали работать мобильные пункты несокрушимости, организованные военнослужащими и ветеранами Третьего армейского корпуса. Инициатива стала ответом на сложные условия, в которых оказались тысячи киевлян из-за затяжных отключений электроэнергии.