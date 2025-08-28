17 целей сгорели одна за другой: СБУ оставила россиян без «глаз и щита»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Менее чем через неделю спецназначители Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины нанесли сокрушительные удары по позициям российской армии, выведя из строя сразу 17 единиц техники противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
СБУ уничтожает ключевые российские цели
По данным СБУ, на достижение этого результата понадобилось всего 4 дня. Стоимость уничтоженной техники на внутреннем рынке России оценивается более чем в 250 млн долларов США, а в случае экспорта она была бы в 2,5 раза дороже.
В перечне пораженных целей:
• 4 ЗРК "ТОР-М2"
• 3 ЗГРК "Панцирь"
• 2 ЗРК "С-300"
• 1 ЗРК "БУК-М3"
• радар 50Н6 "С-350"
• РЛС "Коста-2Е2"
• РЛС "Подлет"
• РЭБ "Житель"
• РЛС "Небо-СВУ"
• РЛК 55Ж6М "Небо-М"
Уничтожение этих систем существенно ограничивает возможности российской армии своевременно выявлять украинские цели и противодействовать атакам дальнобойных беспилотников. Эксперты отмечают: потеря ключевых элементов ПВО и РЭБ делает тыловые районы России значительно более уязвимыми для новых точных ударов.
В СБУ подчеркнули, что работа продолжается, и в ближайшее время оккупанты могут ожидать еще более масштабных поражений в глубине своей территории.