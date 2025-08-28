logo

17 целей сгорели одна за другой: СБУ оставила россиян без «глаз и щита»
commentss НОВОСТИ Все новости

17 целей сгорели одна за другой: СБУ оставила россиян без «глаз и щита»

СБУ за считанные дни уничтожила 17 ключевых российских систем ПВО, РЭБ и РЛС

28 августа 2025, 17:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Менее чем через неделю спецназначители Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины нанесли сокрушительные удары по позициям российской армии, выведя из строя сразу 17 единиц техники противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

17 целей сгорели одна за другой: СБУ оставила россиян без «глаз и щита»

СБУ уничтожает ключевые российские цели

По данным СБУ, на достижение этого результата понадобилось всего 4 дня. Стоимость уничтоженной техники на внутреннем рынке России оценивается более чем в 250 млн долларов США, а в случае экспорта она была бы в 2,5 раза дороже.

В перечне пораженных целей:

4 ЗРК "ТОР-М2"

• 3 ЗГРК "Панцирь"

• 2 ЗРК "С-300"

• 1 ЗРК "БУК-М3"

• радар 50Н6 "С-350"

• РЛС "Коста-2Е2"

• РЛС "Подлет"

• РЭБ "Житель"

• РЛС "Небо-СВУ"

• РЛК 55Ж6М "Небо-М"

Уничтожение этих систем существенно ограничивает возможности российской армии своевременно выявлять украинские цели и противодействовать атакам дальнобойных беспилотников. Эксперты отмечают: потеря ключевых элементов ПВО и РЭБ делает тыловые районы России значительно более уязвимыми для новых точных ударов.

В СБУ подчеркнули, что работа продолжается, и в ближайшее время оккупанты могут ожидать еще более масштабных поражений в глубине своей территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что минувшей ночью российская армия совершила один из самых мощных массированных ударов по Украине за все время вторжения. По данным Sky News, в воздухе одновременно было применено 598 дронов-камикадзе и 31 ракету разных типов. По количеству задействованных средств поражения этот налет уступает лишь самой большой атаке, произошедшей 9 июля 2025 года, когда россия применила 741 ракету и беспилотник.



Источник: https://t.me/SBUkr/15668
