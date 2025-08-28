17 целей сгорели одна за другой: СБУ оставила россиян без «глаз и щита»

Менее чем через неделю спецназначители Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины нанесли сокрушительные удары по позициям российской армии, выведя из строя сразу 17 единиц техники противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

СБУ уничтожает ключевые российские цели

По данным СБУ, на достижение этого результата понадобилось всего 4 дня. Стоимость уничтоженной техники на внутреннем рынке России оценивается более чем в 250 млн долларов США, а в случае экспорта она была бы в 2,5 раза дороже.

В перечне пораженных целей:

• 4 ЗРК "ТОР-М2"

• 3 ЗГРК "Панцирь"

• 2 ЗРК "С-300"

• 1 ЗРК "БУК-М3"

• радар 50Н6 "С-350"

• РЛС "Коста-2Е2"

• РЛС "Подлет"

• РЭБ "Житель"

• РЛС "Небо-СВУ"

• РЛК 55Ж6М "Небо-М"

Уничтожение этих систем существенно ограничивает возможности российской армии своевременно выявлять украинские цели и противодействовать атакам дальнобойных беспилотников. Эксперты отмечают: потеря ключевых элементов ПВО и РЭБ делает тыловые районы России значительно более уязвимыми для новых точных ударов.

В СБУ подчеркнули, что работа продолжается, и в ближайшее время оккупанты могут ожидать еще более масштабных поражений в глубине своей территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что минувшей ночью российская армия совершила один из самых мощных массированных ударов по Украине за все время вторжения. По данным Sky News, в воздухе одновременно было применено 598 дронов-камикадзе и 31 ракету разных типов. По количеству задействованных средств поражения этот налет уступает лишь самой большой атаке, произошедшей 9 июля 2025 года, когда россия применила 741 ракету и беспилотник.