97 боевых столкновений в сутки: где продолжаются самые ожесточенные бои

По состоянию на 2 марта 2025 г. ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать украинские позиции, однако наши защитники, несмотря на численное преимущество врага, достойно сдерживают его давление. За минувшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений на разных участках фронта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

Основные бои продолжаются на востоке Украины, где агрессор пытается прорвать оборону. Наиболее интенсивные столкновения произошли на Купянском направлении, где враг пытался атаковать наши позиции у Новоосинового и Загрызового. Однако благодаря профессионализму украинских военных враг получил отпор и не смог продвинуться.

Не менее горячие бои продолжаются на Лиманском направлении. Враг атаковал 11 раз, пытаясь прорвать оборону в районах Нового, Новомихайловки, Ямполевки, Макеевки и Екатериновки. В этих зонах упорные бои не прекращаются, однако наши защитники успешно удерживают рубежи.

На Покровском направлении, где россияне совершили 27 штурмовых действий, украинские войска устойчиво удерживают важные позиции вблизи Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки и Покровска. Эти территории стали центром интенсивных сражений.

Кроме того, на Ореховском направлении продолжаются бои в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского, где россияне четырежды пытались прорвать оборону. В частности, здесь сосредоточено немало техники и военных ресурсов врага.

На всех этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои, и именно в этих районах россияне сталкиваются с самым большим сопротивлением украинских защитников.

Напомним, с начала полномасштабной войны потери России продолжают расти. Генеральный штаб Украины обновил данные о боевых потерях агрессора по состоянию на 2 марта 2025 года. За последние 24 часа уничтожено еще более тысячи российских военных. Что известно на сегодняшний день сообщают “Комментарии” ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.



