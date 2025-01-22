67 боеприкосновений в сутки: на каком направлении фронта самая горячая ситуация

Сегодня, 22 января, с начала суток украинские силы обороны зафиксировали 67 боеприкосновений, из которых 44 произошли на Покровском направлении, где агрессор не прекращает своих попыток продвинуться. Враг активно штурмует украинские позиции, однако наши защитники успешно сдерживают напор, нанося врагу значительные потери. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16.00 22 января.

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Российские войска продолжают активные атаки, направленные на продвижение вперед на разных участках фронта. Всего с начала суток произошло 67 боеприкосновений, из которых 44 произошли на Покровском направлении. Это наиболее активная зона боевых действий.

На Купянском направлении враг пытался прорвать оборону у Лозовой, Загрызового и Петропавловки, совершив четыре штурмовых действия. Также продолжаются бои в Лиманском и Краматорском направлениях, где противник активно атакует украинские позиции. В частности, в Краматорском районе враг нанес авиационный удар по Бондарному.

В Покровском направлении ситуация особенно напряженная. Оккупанты предприняли 44 попытки наступления, пытаясь выбить украинских защитников с их позиций в районах нескольких населенных пунктов, таких как Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск и другие. Силы обороны отразили 41 атаку, а три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Кроме того, на Торецком направлении противник совершил 8 атак в районе Торецкая, а на Новопавловском направлении зафиксировано пять попыток агрессора атаковать вблизи Константинополя и Времивки. Все эти атаки встретили достойное сопротивление украинских войск, и четыре боестолкновения уже завершены.

На других участках фронта, таких как Харьковский, Северский, Ореховский и Гуляйпольский ситуация оставалась без значительных изменений, и наступательные действия врага не проводились.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 21 января 2025 года в прифронтовом городе до сих пор остаются 7050 человек. По словам главы Покровской МВА Сергея Добряка, эвакуация замедлилась — в среднем 5-7 гражданских в сутки. Населённый пункт уже покинул 41 тысячу местных.