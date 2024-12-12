150 тысяч российских солдат начали наступление: что будет, если упадет важный город на Донбассе

По мнению Тимочка, если россиянам удастся быстро захватить Покровск, они могут использовать его промышленные ресурсы для последующих наступательных операций в Славянске или Днепропетровске. Он также отметил, что оккупанты пытаются сохранить Покровск в относительно целостном состоянии, чтобы использовать его инфраструктуру для организации боевых действий.

"Восхищение разрушенного города значительно усложнит организацию войск, поэтому враг стремится сохранить Покровск в подходящем состоянии для использования его инфраструктуры", — подчеркнул он.

Важность Кураховского водохранилища также является ключевой для российских сил. Тимочко объяснил, что оккупанты планируют использовать его для создания плацдарма, откуда можно перебрасывать войска на Покровск. Бои за Курахово продолжаются, а российские войска пробуют закрепиться на северном берегу водохранилища. Пока Курахово остается под контролем украинских сил, наступление на Покровск для врага остается усложненным.

"Они пытаются создать линию обороны флангов, однако с наступлением зимы и коротким световым днем их возможности для наступления будут ограничены. Однако попытки захватить Покровск как промышленный город, скорее всего, будут продолжаться", — сказал Тимочко.

На направлении Курахово — Покровск, по словам председателя Совета резервистов, сосредоточено около 100-150 тысяч российских военных, из которых около 40 тысяч привлечены к наступательным действиям в Курахово. Тем не менее, из-за активности на других участках фронта, таких как Курщина, Харьковщина и Времен Яр – Торецк, российские силы не могут оперативно увеличить свою концентрацию на этом направлении и вынуждены поступать постепенно.

Отдельно Тимочко упомянул о важности населенных пунктов Константинополь, Богатыре и Сухой Яле. Оккупанты пытались повредить дамбу в Старых Тернах, чтобы подтопить эту территорию. Это должно было бы усложнить оборону украинских войск, разрушить фортификации, окопы, блиндажи, а также повредить дорогу М-15, которая важна для логистики между Запорожьем и Донецком.

"Враг пытался создать условия, которые усложнят наше логистическое обеспечение и сделают их наступление более безопасным. Они надеялись избежать затопления, но это не соответствует действительности", — отметил Тимочко, добавляя, что оккупанты ожидали осложнений в районе Ялов или Константинополя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия начинает штурм Покровска . Угроза прорыва россиян в Покровск в разы увеличивается. Подтверждением этого является то, что вражеская ДРГ была замечена на улицах города. Хотя россияне были сразу же ликвидированы, сам факт прорыва в город говорит о неприятном.

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать поставки украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области. Эксперт отметил, что противник в течение последней недели в определенной степени активизировался в районе Покровска, и можно видеть намерения оккупантов по активному продвижению.