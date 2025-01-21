25 встреч "Рамштайн": сколько денег действительно получила Украина от партнеров

9 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась юбилейная, 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Этот формат, начатый в апреле 2022 года, объединил более 50 стран ради общей цели поддержки украинской обороны. За три года союзники выделили более 145 миллиардов долларов военной помощи, что позволило обеспечить ВСУ современными танками, системами ПВО, артиллерией и самолетами. Почему именно Рамштайн стал символом международной поддержки и какие договоренности стали определяющими для Украины читайте дальше.

25 встреч "Рамштайн". Фото: mod.gov.ua

Формат Рамштайн, названный в честь американской авиабазы в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года, стал ключевым механизмом координации военной помощи Украине. Ежемесячные заседания Контактной группы по обороне собирают представителей более 50 стран, включая членов НАТО и ЕС.

На первой встрече обсуждались только общие вопросы поддержки, однако уже тогда 40 стран задекларировали более 5 миллиардов долларов помощи. Следующие заседания принесли конкретные результаты: снабжение пусковых установок Harpoon, дальнобойных систем HIMARS, танков Leopard 2 и другого критически важного вооружения.

Кроме обеспечения оружием формат предусматривает обучение украинских военных на современных системах, создание ремонтных центров для танков и артиллерии, а также стратегическое планирование обороны.

Ключевым достижением Рамштайна стало предоставление Украине систем противовоздушной обороны Patriot, а также принятие решения о тренировке пилотов на F-16. Общая сумма военной помощи на январь 2025 года превысила 145 миллиардов долларов.

Ключевые достижения формата:

Системы ПВО и ПРО: от Patriot до NASAMS и SAMP/T, закрывших значительную часть украинского неба. Танки и бронетехника: Leopard, Abrams и CV90, которые обеспечили прорывные операции ВСУ. Международное сотрудничество: Центры обслуживания и тренировочные программы в Польше, Германии и других странах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Германии активно обсуждается новый пакет помощи для Украины на сумму три миллиарда евро. При этом "Зеленая" партия обвиняет канцлера Олафа Шольца в блокировании этой инициативы. В то же время Свободная демократическая партия готова поддержать финансовую помощь, если при этом не будет нарушено ограничение долга.