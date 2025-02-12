24 февраля в Украине: Верховная Рада решила, что это будет за день

Верховная Рада приняла постановление Об установлении Национального дня молитвы 24 февраля. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления.

Иллюстративное фото

Так, Национальный день молитвы введен с целью

"содействия укреплению национального единства и консолидации украинского общества, возвышения морально-патриотического духа, опираясь на тысячелетнюю историю и культуру украинского народа и его государственности с христианским мировоззрением, осознавая ответственность перед Богом, нынешним и грядущими поколениями, отдавая честь всем, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины на протяжении веков и на современном этапе — от агрессии Российской Федерации, выражая искреннюю благодарность защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни и здоровья мужественно защищают мир, свободу, извечные ценности Украинского народа и ускоряют победу Украины, вознося к Богу молитву благодарности за то, что в день начала открытой войны российской федерации народа, отмечая необходимость усиления усилий с целью скорейшего завершения полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановление устойчивого справедливого мира, безоговорочного восстановления территориальной целостности Украины, опираясь на исторический опыт других стран и народов".

В Национальный день молитвы, который украинцы будут отмечать ежегодно 24 февраля, будут проводиться соответствующие религиозные мероприятия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня Верховная Рада Украины продлила до 5 июня срок прохождения повторной ВЛК для той категории военнообязанных, которые ранее были "ограниченно пригодными".