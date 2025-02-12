24 февраля в Украине: Верховная Рада решила, что это будет за день

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Недилько Ксения
Верховная Рада приняла постановление Об установлении Национального дня молитвы 24 февраля. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления.
Иллюстративное фото
Так, Национальный день молитвы введен с целью
"содействия укреплению национального единства и консолидации украинского общества, возвышения морально-патриотического духа, опираясь на тысячелетнюю историю и культуру украинского народа и его государственности с христианским мировоззрением, осознавая ответственность перед Богом, нынешним и грядущими поколениями, отдавая честь всем, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины на протяжении веков и на современном этапе — от агрессии Российской Федерации, выражая искреннюю благодарность защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни и здоровья мужественно защищают мир, свободу, извечные ценности Украинского народа и ускоряют победу Украины, вознося к Богу молитву благодарности за то, что в день начала открытой войны российской федерации народа, отмечая необходимость усиления усилий с целью скорейшего завершения полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановление устойчивого справедливого мира, безоговорочного восстановления территориальной целостности Украины, опираясь на исторический опыт других стран и народов".
В Национальный день молитвы, который украинцы будут отмечать ежегодно 24 февраля, будут проводиться соответствующие религиозные мероприятия.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня Верховная Рада Украины продлила до 5 июня срок прохождения повторной ВЛК для той категории военнообязанных, которые ранее были "ограниченно пригодными".
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