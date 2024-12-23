24 февраля предлагают сделать днем памяти: что рассматривают в Верховной Раде

В Украине могут начать новый памятный день, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля. Это предусмотрено законопроектом №12336, предлагающим внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Эта инициатива устанавливает Национальный день молитвы, посвященный годовщине начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Верховная Рада. Фото: 24 Канал

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что главной целью введения в этот день является духовное единение украинского народа, консолидация общества и поддержка морального духа как на фронте, так и в тылу. Авторы законопроекта подчеркивают, что общая молитва является мощным символом веры в победу и средством поддержки борьбы за независимость.

"История знает немало примеров, когда общенациональная молитва кардинально меняла ход событий. Молитва к Богу является источником сверхъестественной силы, способной укрепить волю к борьбе, объединить людей и стать залогом победы. В нашей ситуации это особенно важно, ведь молитва поможет защитить Украину, поддержит наших защитников на поле боя и станет символом духовного единения всего украинского народа", — говорится в объяснении.

Также отмечено, что в этот день украинцы смогут выразить благодарность борющимся за свободу, вспомнить жертвы войны и подчеркнуть свою непоколебимую веру в светлое будущее страны.

Напомним, что 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. Этот день стал символом начала беспрецедентного сопротивления украинскому народу агрессору. В связи с этим предложенная дата Национального дня молитвы имеет особое значение для всей страны.

Интересно, что на днях российский президент Владимир Путин сделал заявление, что полномасштабное вторжение России в Украину могло начаться раньше февраля 2022 года. По его словам, Россия якобы "ввела в заблуждение" саму себя, доверившись Минским соглашениям, которые, по его мнению, использовались Украиной и Западом для подготовки к конфликту. Эти слова еще раз подтверждают агрессивный характер российской политики.

Портал "Комментарии" писал, что 14 декабря, российские оккупационные войска атаковали с трех направлений Северское выступление механизированными боевыми группами.

