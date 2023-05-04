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13-летняя девочка из Украины отказалась выступать с россиянами на конкурсе в Италии (ВИДЕО)

Девочка эмоционально объяснила свою позицию

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

13-летняя жительница София Самолюк отказалась выступить на международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. Девочка узнала, что на это мероприятие приглашены россияне . Она решила не петь на одной сцене, где будут выступать представители страны-агрессора.

13-летняя девочка из Украины отказалась выступать с россиянами на конкурсе в Италии (ВИДЕО)

София Самолюк (коллаж из открытых источников)

София должна была исполнить свою песню. Как сообщает "Общественное" , когда певица вышла на сцену, она отказалась петь. Юная украинка "выдала базу" – она эмоционально рассказала, почему не хочет петь вместе с российскими ровесниками.


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Выступая, София сказала, что участие граждан из РФ на международной сцене сейчас недопустимо. Она с болью рассказала, что РФ убивает украинцев. По этой причине София Самолюк хочет выступить на сцене конкурса на следующий год, когда здесь не будет россиян.

"Я отказалась участвовать в фестивале, потому что я считаю недопустимым выступать на одной сцене со страной-террористом. Прямо сейчас умирают дети, женщины, военные. Поэтому это неправильно, что страна-террорист находится на мировом фестивале. Я со сцены напомнила о том , что Украина нуждается в помощи. Война продолжается!" – рассказала, почему так поступила юная конкурсантка.

В комментариях под видео сограждане благодарят Софию за ее позицию. Многие пользователи признали, что в свои 13 лет украинка является примером для многих, кто до сих пор утверждает о "хороших русских".

Напомним, что "Комментарии" информировали российская теннисистка отреагировала на украинку, которая не пожала ей руку после матча. Украинская теннисистка Леся Цуренко встретилась на теннисном корте в Мадриде с представительницей России Дарьей Касаткиной. После завершения матча украинка решила отказаться от традиционного рукопожатия с соперником, однако россиянка указала, что принимает такое решение.


 



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