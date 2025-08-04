120 млн евро за Крым: суд разрешил забирать российское имущество

Австрийский суд дал зеленый свет Нафтогазу на принудительное взыскание активов России, чтобы компенсировать потери из-за аннексии Крыма. Речь идет о более чем 20 объектах недвижимости России на территории Австрии. Их планируют продать через аукцион. Общая стоимость этих объектов превышает 120 миллионов евро.

В Австрии начали продавать имущество России

Это – очередной шаг к выполнению решения международного арбитража, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить Нафтогазу более 5 миллиардов долларов за незаконный захват имущества в Крыму. Среди конфискованного тогда – месторождения, газовые хранилища, оборудование и сотни миллионов кубов газа.

Глава Нафтогаза Сергей Корецкий подчеркнул, что такие действия уже происходят и в других странах. По его словам, Россия обязательно заплатит — вопрос только времени.

Напомним, в 2016 году Нафтогаз подал иск в международный арбитраж. После нескольких лет рассмотрения суд в Гааге принял сторону Украины, признал юрисдикцию по делу и признал, что действия России были экспроприацией — незаконным присвоением имущества.

Несмотря на решение суда, кремль отказывается платить добровольно. Поэтому Украина запустила международную кампанию по взысканию активов России по всему миру. За дело взялись мощные юридические фирмы, уже достигшие первых реальных результатов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США и НАТО создали новый механизм помощи Украине — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Его главная цель — как можно быстрее обеспечить Украину оружием и техникой, которую можно быстро предоставить из американских запасов.