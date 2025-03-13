72-летняя Татьяна шокировала рассказом о плене у россиян и пытках

Медик "Азова" 72-летняя Татьяна Теплюк в интервью УП рассказала, что во время выхода из "Азвостали" четыре месяца провела в колонии в Оленевке. По ее словам, там она находилась четыре месяца.

Татьяна прошла российский плен

Татьяна рассказывает, что условия в колонне были ужасающими. В частности, она находилась в камере площадью 3 на 3 метра, которую россияне называют "одиночкой". Треть камеры была отгорожена под санузел. В этой камере всегда находилось от 6 до 11 женщин.

Татьяна рассказывает, что условия были ужасными – канализацию в течение дня забивало, мыши бегали по головам, кормили так, чтобы просто заключенные не умерли от голода. Впрочем, по ее словам, в Оленевке пытали только мужчин.

Совсем другая ситуация была в Таганроге. Да, говорит женщина, там условия проживания были лучше, впрочем отношение к пленным было ужасным.

"Какой это жестокий народ, как жалки эти женщины. Я никогда раньше не испытывала такой сильной ненависти, какую они имели к нам. Боялась, что это чувство меня убьет", – отметила Татьяна.

По ее словам, надзирательницы-россиянки издевались над украинками и избивали их. Женщина рассказывает, что дважды в день пленники должны были выбегать из камер и становиться вдоль стены с широко расставленными ногами.

"Подходила глуповатая смотрительница и била изо всей силы по ноге. Я подала. Понимала, что лучше упасть, чем она мне разорвет связи. Несколько раз так рухнула, они перестали меня "футболить". А девушки плакали. Они пытались устоять. У них были синие лодыжки и голени, потому что на каждой проверке били по одной из ног", — рассказывает Татьяна.

Кроме того, пытали украинок российскими патриотическими песнями и заставляли 5 раз в день громко петь гимн России.

Татьяна вернулась в Украину во время обмена 31 декабря 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что колонию в Оленевке называли новым Освенцимом.



