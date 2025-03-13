72-летняя Татьяна шокировала рассказом о плене у россиян и пытках

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Ткачик Олеся
Медик "Азова" 72-летняя Татьяна Теплюк в интервью УП рассказала, что во время выхода из "Азвостали" четыре месяца провела в колонии в Оленевке. По ее словам, там она находилась четыре месяца.
Татьяна прошла российский плен
Татьяна рассказывает, что условия в колонне были ужасающими. В частности, она находилась в камере площадью 3 на 3 метра, которую россияне называют "одиночкой". Треть камеры была отгорожена под санузел. В этой камере всегда находилось от 6 до 11 женщин.
Татьяна рассказывает, что условия были ужасными – канализацию в течение дня забивало, мыши бегали по головам, кормили так, чтобы просто заключенные не умерли от голода. Впрочем, по ее словам, в Оленевке пытали только мужчин.
Совсем другая ситуация была в Таганроге. Да, говорит женщина, там условия проживания были лучше, впрочем отношение к пленным было ужасным.
По ее словам, надзирательницы-россиянки издевались над украинками и избивали их. Женщина рассказывает, что дважды в день пленники должны были выбегать из камер и становиться вдоль стены с широко расставленными ногами.
Кроме того, пытали украинок российскими патриотическими песнями и заставляли 5 раз в день громко петь гимн России.
Татьяна вернулась в Украину во время обмена 31 декабря 2022 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что колонию в Оленевке называли новым Освенцимом.
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