11 массированная атака по энергосистеме: как будут отключать свет сегодня

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Амбарцумян Анна
Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 28 ноября. Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Так Укрэнерго ввел графики отключений, кроме того, потребителей призывают бережно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Атака по энергосистеме. Фото из открытых источников
Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 года (с 19:30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Российская армия совершила масштабную атаку на Украину, используя 188 средств воздушного нападения. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили среди них зенитные управляемые ракеты С-300, выпущенные с территории Белгородской области РФ по Харьковщине, запускавшиеся из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области крылатые ракеты Х-101, а также ракеты "Калибр", выпущенные акватории Черного моря. Удар дополнили запускавшиеся над тем же морским регионом управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 97 ударных беспилотников типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, стартовавших из разных районов России, включая Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар России по Украине. Детали по ссылке .
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