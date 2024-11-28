11 массированная атака по энергосистеме: как будут отключать свет сегодня

Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 28 ноября. Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Так Укрэнерго ввел графики отключений, кроме того, потребителей призывают бережно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Атака по энергосистеме. Фото из открытых источников

Ночью и утром враг совершил очередную, уже 11 с начала этого года, массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования. Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать. Напоминаем, что во время применения аварийных ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют, – говорится в сообщении.

Массированная атака по Украине

Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 года (с 19:30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Российская армия совершила масштабную атаку на Украину, используя 188 средств воздушного нападения. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили среди них зенитные управляемые ракеты С-300, выпущенные с территории Белгородской области РФ по Харьковщине, запускавшиеся из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области крылатые ракеты Х-101, а также ракеты "Калибр", выпущенные акватории Черного моря. Удар дополнили запускавшиеся над тем же морским регионом управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 97 ударных беспилотников типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, стартовавших из разных районов России, включая Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар России по Украине. Детали по ссылке .