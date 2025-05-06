205 пленных – дома: из каких направлений вернули военнослужащих

Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: Координационный штаб

"Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюремную систему с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Благодарю партнеров, прежде всего Объединенных Арабских Эмиратов, за посредничество и помощь. Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену.

Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – подчеркнул президент.

По данным координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в этот раз среди освобожденных воинов — представители Вооруженных Сил Украины, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

"Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя", — отметили в коордштабе.

Сегодняшний обмен – уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения. В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан.

"Искренне благодарим за содействие в организации обмена Объединенные Арабские Эмираты и все причастные структуры и организации за совместные усилия для освобождения наших людей.

Всем освобожденным будет предоставлена медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь.

Освобожденные защитники смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе", – сообщили в координационном штабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в апреле в Украину вернули тела 909 павших военнослужащих.