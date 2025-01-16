2025 может стать проигрышным для Украины, поэтому война должна перейти в 2026-й, - экскомандир "Айдару" Дикий

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины. По его словам, лучше продолжить борьбу до полной капитуляции России. Такую позицию он изложил в эфире телеканала Эспрессо.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Нельзя надеяться, что Трамп и Путин встретятся, решат все и война завершится. Скорее всего, все будет наоборот. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что все будет решаться на фронте", — отметил Дикий.

Он считает, что у Украины есть шансы проиграть в войне уже в этом году, поэтому нужно быть готовыми к длительной борьбе, чтобы ослабить Россию и заставить кремлевский режим капитулировать.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что война может продолжаться и в 2025 году, а, возможно, и дольше. Откровенно говоря, для Украины, возможно, это будет лучшим вариантом, потому что в 2025 году наши шансы на победу не очень велики. Если война закончится. в 2025 году, это будет означать победу для другой стороны, и это, к сожалению, по всей вероятности. Украина может прекратить свое существование в этом году, это действительно возможно. Только важно понимать разницу между 'возможно' и 'гарантированно'.

По словам экскомандира, Дональд Трамп не повлияет на реальный ход войны, ведь результат зависит от ряда других факторов.

"Мы, конечно, можем не проиграть эту войну. Если посмотреть на ситуацию в украинском тылу, то у Патрушева есть серьезные основания для таких заявлений. Если мы будем жить так, как сейчас, то шансы на поражение будут расти. Но если мы вернемся к тому Как жили в 2022 году, мы не проигрываем в этом году, а Россия может капитулировать в следующем году. варианты, но Трамп не будет определять результат", – подытожил Дикий.

"Комментарии" уже писали, что бывший заместитель председателя СБУ генерал-майор запаса Виктор Ягун предполагает, что война в Украине может длиться много лет и превратиться в постоянное противостояние, похожее на конфликт в Израиле.



