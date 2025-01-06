Курская область может стать решающим местом, ускоряющим падение режима российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph предполагает, что шаткость российского фронта в этом регионе открывает новые возможности для ВСУ, которые могут не только удержать свои позиции, но и добиться серьезных успехов.

Автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон сравнивает ситуацию в Курской области с событиями 1943 года, когда для Гитлера битва под Курском стала переломным моментом. Сейчас украинские силы наносят россиянам серьезные потери, заставляя врага пересматривать свои стратегические планы.

По данным The Telegraph, в результате последних ударов ВСУ российская 801-я бригада морской пехоты понесла настолько значительные потери, что может быть вынуждена отступить с Курского выступления. Украинская разведка сообщает, что среди потерь россиян сотни наемников из Северной Кореи, которых Москва использовала для усиления своих позиций.

Путин ранее заявлял об амбициозных планах вернуть контроль над Курской к Рождеству. Однако нынешняя динамика событий демонстрирует совсем другой сценарий, где Вооруженные силы Украины становятся движущей силой, способной разрушить основы путинского режима.

Напомним, в сети все больше информации об активизации наступательных действий ВСУ по Курскому направлению. Почему сейчас наши воины начали наступление под Курском? Какова его цель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кроме того, в воскресенье российские и украинские войска начали отдельные, но одновременные атаки по разным направлениям на территории Курской области. Возможно, одна атака должна была помешать другой, однако результаты этих атак будут видны только через несколько дней.