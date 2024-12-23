4000 российских штурмовиков могут наступать на новом направлении: где готовят прорыв россияне

Оккупанты не отказываются от намерений начать наступательные действия на юге Украины. Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и правобережной части Херсонской.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным источников издания, готовность к наступлению на правобережье Херсонщины у россиян даже выше, чем к активизации в Запорожье.

Украинские военные предполагают, что главный удар в Запорожской области может быть направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Дополнительно возможные действия врага в районе Гуляйполя.

В Херсонской области россияне уже пытались прорваться на правый берег Днепра. В конце ноября их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были отражены недалеко от Антоновского моста со стороны Олешек.

По информации от источников издания, решение о наступлении на Херсон уже принято. Операцию будет курировать командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков, в частности:

61-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ;

7-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ.

Отмечается, что эти подразделения РФ осенью 2022 уже отступали с Херсонщины, что придает операции символизма.

Сообщается, что российские планы зависят от погодных условий.

Чтобы добраться до правого берега Херсонской области, оккупантам необходимо пересекать Днепр, поскольку все мосты в этом районе разрушены. Это создает потребность в использовании лодок или сооружении переправ.

Также известно, что после подрыва Каховской ГЭС часть территорий Днепра превратилась в болотистые участки, которые зимой замерзают, что может облегчить переход врага.

Еще одним проблемным фактором для оккупантов является то, что часть десантуры с УВ "Днепр" ранее была переброшена на помощь российским подразделениям в Курской области и она еще пока оттуда не вернулась.

Собеседники РБК-Украина сомневаются в успешности замыслов Москвы, учитывая сложность такой операции. Также важно то, что украинские военные уже готовы встречать врага на правом берегу Херсонской области, что усложнит реализацию наступления.

Ранее спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что оккупанты уже пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли даже до середины.