1000 дней великой войны: Генштаб ВСУ обнародовал цифры

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Slava Kot
Генеральный штаб ВСУ в 1000 день после начала полномасштабного вторжения опубликовал статистику потерь России на войне в Украине.
Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников
Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине потеряла 724 тысячи солдат. Таким образом, за каждый день с начала полномасштабного вторжения российские потери личного состава составляли в среднем 725 военных. Кроме того, за каждый день великой войны россияне теряли по 9 танков, 19 бронированных боевых машин, 21 артиллерийскую систему и десятки единиц других видов военной техники.
Статистика потерь России на войне за 1000 дней после начала полномасштабного вторжения:
* — В скобках указаны средние потери России за каждый день полномасштабной войны против Украины
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недельные потери России на войне в Украине установили новый рекорд. С 11 по 17 ноября Россия потеряла 11 780 солдат личного состава. Это четвертый раз, когда российские недельные потери превышают отметку в 10 тысяч солдат. Кроме того, рекордные российские потери за один день также были установлены в ноябре.
Также "Комментарии" писали о 1000 днях полномасштабной войны в Украине в ужасных цифрах: от оккупированных территорий до количества беженцев из-за войны.
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