1000 дней великой войны: Генштаб ВСУ обнародовал цифры

Генеральный штаб ВСУ в 1000 день после начала полномасштабного вторжения опубликовал статистику потерь России на войне в Украине.

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине потеряла 724 тысячи солдат. Таким образом, за каждый день с начала полномасштабного вторжения российские потери личного состава составляли в среднем 725 военных. Кроме того, за каждый день великой войны россияне теряли по 9 танков, 19 бронированных боевых машин, 21 артиллерийскую систему и десятки единиц других видов военной техники.

Статистика потерь России на войне за 1000 дней после начала полномасштабного вторжения:

— Личный состав – 724 050 (725*)

— Танки – 9382 (9)

— Боевые бронированные машины – 19 092 (19)

— Артиллерийские системы – 20 632 (21)

— РСЗО – 1252 (1)

— Средства ПВО – 999 (1)

— Крылатые ракеты – 2754 (3)

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 19111 (19)

— Автомобильная техника – 29 548 (30)

— Специальная техника – 3672 (4)

* — В скобках указаны средние потери России за каждый день полномасштабной войны против Украины

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недельные потери России на войне в Украине установили новый рекорд. С 11 по 17 ноября Россия потеряла 11 780 солдат личного состава. Это четвертый раз, когда российские недельные потери превышают отметку в 10 тысяч солдат. Кроме того, рекордные российские потери за один день также были установлены в ноябре.

Также "Комментарии" писали о 1000 днях полномасштабной войны в Украине в ужасных цифрах: от оккупированных территорий до количества беженцев из-за войны.