1000 дней полномасштабной войны в Украине в ужасающих цифрах

24 февраля 2022 года оккупанты начали атаковать все территории нашей страны, наступать с разных сторон. Враг хотел захватить "Киев за три дня", но у него не получилось. Украинцы показали невиданную стойкость и сопротивление врагу.

Фото: коллаж "Комментарии"

Киев24 собрал важные цифры, связанные с полномасштабной войной:

– Российская армия оккупировала около 66,9 тыс км² территории Украины. Силы обороны освободили 42,5 тыс км²;

- офис Генпрокурора зафиксировал 15 059 случаев похищения россиянами и оккупационными властями украинцев;

- погиб 591 ребенок, 1690 детей ранены;

- Среди освобожденных из плена 3767 человек – 168 гражданских (125 мужчин и 43 женщины);

– 4,2 млн украинских беженцев находятся в Европе. В Украину из-за границы вернулось 4 294 000 человек;

- Фонд United 24 получил 747 260 935$; фонд "Вернись живым" получил 378 654 849$; фонд Сергея Притулы получил 86 974 987 донатов на нужды обороны Украины;

– Европейский Союз предоставил Украине около 38 млрд евро прямой бюджетной поддержки (40,5 млрд долларов США). Соединенные Штаты Америки предоставили для бюджета – 28,2 млрд долларов США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Британская газета The Times насмеялась над президентом Зеленским в карикатуре (ФОТО)

Известная британская газета The Times посмеялась над президентом Зеленским, опубликовав карикатуру.

На фото медведь с кувалдой добивает изуродованную энергосистему, а Зеленский в образе розового зайца с батарейкой бьет в барабан, на котором написан "План устойчивости".

Читатели газеты такую шутку не оценили и начали писать негативные комментарии. Фото – по ссылке.