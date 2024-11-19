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Марьян Ощановский
Считать, что российско-украинская война длится 1000 дней — это забыть о тех, кто боролся против РФ до 24 февраля 2022 года, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
Война с РФ началась в 2014 году. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что говорить о "1000 днях" — это значит забыть о смерти наших собратьев до 2022 года, забыть о пренебрежении миролюбивым большинством и клеймении "воинствующим меньшинством", забыть о Вилкуле, который визжал о "русском мире", и Добкина, который ненавидел все украинское.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.
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