Считать, что российско-украинская война длится 1000 дней — это забыть о тех, кто боролся против РФ до 24 февраля 2022 года, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Война с РФ началась в 2014 году. Фото из открытых источников

"Никого не хочу обидеть, но когда мы все пишем о "1000 днях войны", то обесцениваем борьбу, которая продолжается с 2014 года. Обесцениваем победу ребят, которые первыми бросались в бой, пока государство жевало сопли, а общество закрывало глаза. И только ракеты в дома этого общества заставило их открыть глаза", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что говорить о "1000 днях" — это значит забыть о смерти наших собратьев до 2022 года, забыть о пренебрежении миролюбивым большинством и клеймении "воинствующим меньшинством", забыть о Вилкуле, который визжал о "русском мире", и Добкина, который ненавидел все украинское.

"Это значит забыть обо всем. Обнулить. Мол, ничего не было до 24.02.2022. Но нет. Этого не будет. Пока я жив и живы герои, которые с 2014 года сдерживали орду с востока, Украина будет помнить. И мне безразлично мнение тех, кому до дня большого вторжения было "все не так однозначно". Именно они били нам в спину с 2014 года. Именно они являются внутренним врагом, которого нужно прижать и никогда не дать поднять голову. "1000 дней" – это их дата. А война с Россией началась 20 февраля 2014", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.