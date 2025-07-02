500 "Шахедов" каждую ночь: стало известно, сможет ли РФ еще больше усилить террор украинцев

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что у России есть техническая возможность периодически запускать до 500 ударных дронов типа "Шахед" по Украине, но совершать такие массированные атаки ежедневно она не способна.

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"Ежедневный запуск 450-500 'Шахедов' технически невозможен. Однако иногда, после накопления достаточного количества дронов, Россия действительно может совершать подобные массовые удары", — пояснил Буданов.

Также он сообщил, что российские специалисты модернизируют оборудование для беспилотников, в частности, переходят на 16-канальные антенны для улучшения управления дронами.

"Эти антенны сейчас производит Россия, а их разработку еще в начале 2000-х осуществил украинский инженер. Тогда это не нашло поддержки в Украине, и он уехал в РФ. Один из них уже погиб, второй еще жив — правда, вероятно, ненадолго", — добавил глава ГУР.

В конце мая и начале июня в медиа появилась информация о якобы планах РФ выпустить до тысячи дронов в одной атаке. Некоторые эксперты предупреждали о возможном резком росте масштабов воздушного террора.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал эти слухи, призвав граждан не паниковать.

"Не стоит запугивать людей. Хотя тенденция к росту количества атак действительно наблюдается, нужно готовиться к усложнению ситуации", — отметил Игнат.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 июня Россия совершила наибольшую на тот момент воздушную атаку: было запущено 499 воздушных целей, из которых 479 успешно уничтожили силы ПВО.

Как уже писали "Комментарии", начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия уже активизировала свои действия на фронте, поэтому не стоит ожидать существенных изменений. Он подчеркнул, что это обострение будет продолжаться до завершения мирных переговоров. Свою позицию глава ГУР выразил в эфире программы "На линии огня".