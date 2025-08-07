logo

100 лет оккупации Украины и другие "пряники" СМИ шокировали содержанием предложения США Путину

По данным польского издания Onet, США предложили России перемирие с длительной оккупацией, отмену санкций и возвращение импорта энергоносителей.

7 августа 2025, 14:55
Польское издание Onet обнародовало детали секретного предложения, которое Соединенные Штаты якобы передали российскому правителю Владимиру Путину через посредника Стивена Виткоффа. Согласно этой информации США предложили России ряд условий, которые кардинально повлияют на дальнейшее развитие войны в Украине и отношения с Западом.

100 лет оккупации Украины и другие "пряники" СМИ шокировали содержанием предложения США Путину

Фото: из открытых источников

Среди главных пунктов предложения – заключение не полного мира, а только перемирие между Украиной и Россией. Это означает, что официальное окончание войны не состоится, но боевые действия временно приостановятся. В то же время, как говорится в сообщении, оккупированные Россией территории Украины останутся под контролем Москвы минимум на 100 лет.

Другой важной составляющей соглашения является отмена большинства санкций, введенных западными странами против России, что существенно облегчит экономическое давление на Кремль. Также предлагается постепенное возобновление импорта российских энергоносителей, в том числе газа и нефти, на мировые рынки.

Что касается безопасности, то в предложении отмечено отсутствие гарантий нерасширения НАТО, то есть Альянс не даст официальных обещаний не принимать новые страны, однако также не прекратит военную поддержку Украины. Это частично сохраняет статус-кво в регионе, но исключает скорейшее решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Помощник Путина Дмитрий Ушаков уже заявил, что российская сторона считает предложенные условия приемлемыми, что может означать начало переговоров о новом формате перемирия.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин снова использовал слабые места президента США Дональда Трампа, словно "поманив его пальцем" на личную встречу. Впрочем, по мнению политического аналитика Владимира Горбача, это вряд ли приведет к любым изменениям в курсе Кремля по Западу.



Источник: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ujawniamy-szczegoly-propozycji-pokojowych-donalda-trumpa-dla-wladimira-putina-moskwa/s85qgmx,79cfc278
