60 тысяч солдат РФ "нависли" над пограничным регионом Украины: куда Кремль собирается ударить

Российские военные стремятся вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области, чтобы в дальнейшем совершить наступление на Сумскую область. Такое заявление сделал военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)

"Для того чтобы начать наступление на Сумскую область, россиянам нужно сначала выбить ВСУ из Курской области. Когда это может произойти — прогнозировать сложно, но, по моему мнению, бои в Курской области будут продолжаться как минимум до февраля и позже", — сказал аналитик.

Попович уточнил, что в настоящее время в Курской области сконцентрировано около 60 тысяч российских военных, что представляет существенную угрозу.

"Такая крупная группировка достаточно опасна. Представим ситуацию, когда они продвинутся в Сумскую область и захватят несколько населенных пунктов, как это произошло в мае в Харьковской области. Такое развитие событий было бы чрезвычайно тревожным. Если, например, они возьмут Сумы под прямой артиллерийский огонь, это тоже будет серьезной опасностью", — подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что украинские военные сейчас активно действуют в Курской области, чтобы не дать врагу реализовать свои агрессивные намерения.

"Благодаря действиям ВСУ на Курщине у врага нет возможности реализовывать подобные планы, что значительно усложняет его подготовку к любым новым атакам", — добавил Попович.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бои в Курской области России имеют особое значение из-за потенциальной роли в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, обещающего быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления".

отмечает, что ВСУ уничтожают техники и пехоты оккупанта "так многое, что даже трудно осознать", и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточенными. При этом российское командование, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, стремится лишить Украину контроля над частью территорий Курской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Военный