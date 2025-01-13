60 тысяч солдат РФ "нависли" над пограничным регионом Украины: куда Кремль собирается ударить

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Лиля Воробьева
Российские военные стремятся вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области, чтобы в дальнейшем совершить наступление на Сумскую область. Такое заявление сделал военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".
Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)
"Благодаря действиям ВСУ на Курщине у врага нет возможности реализовывать подобные планы, что значительно усложняет его подготовку к любым новым атакам", — добавил Попович.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бои в Курской области России имеют особое значение из-за потенциальной роли в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, обещающего быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления".Военный отмечает, что ВСУ уничтожают техники и пехоты оккупанта "так многое, что даже трудно осознать", и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточенными. При этом российское командование, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, стремится лишить Украину контроля над частью территорий Курской области.
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