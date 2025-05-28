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50 тысяч российских войск на границе: что говорят военные

Наступление на Харьковщине с 50-тысячным войском – это фейк, заверили в ОТУ «Харьков»

сегодня, 15:05
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Недилько Ксения

Информация о опрокидывании 50-тысячной группировки российских войск в границу с Харьковщиной не соответствует действительности. Об этом 28 мая сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков‎".

50 тысяч российских войск на границе: что говорят военные

Иллюстративное фото

Ранее The Military Watch Magazine со ссылкой на сообщение ряда западных источников писал, что Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область.

Отмечалось, что Россия, вероятно, готовится к большому наступлению вблизи пограничных городов Харькова и Сумы. В ОТУ "Харьков" опровергли эту информацию.

‎"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг вроде бы перебросил с Курщины на украинскую границу, граничащую с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ОТУ "Харьков‎" призывают представителей разных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на границе с Сумщиной россияне накопили 50 тысяч воинов, однако это не удается в полной мере из-за операций украинских сил обороны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Суспильное".                                                                                                                 



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