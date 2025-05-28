50 тысяч российских войск на границе: что говорят военные

Информация о опрокидывании 50-тысячной группировки российских войск в границу с Харьковщиной не соответствует действительности. Об этом 28 мая сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков‎".

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Ранее The Military Watch Magazine со ссылкой на сообщение ряда западных источников писал, что Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область.

Отмечалось, что Россия, вероятно, готовится к большому наступлению вблизи пограничных городов Харькова и Сумы. В ОТУ "Харьков" опровергли эту информацию.

‎"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг вроде бы перебросил с Курщины на украинскую границу, граничащую с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ОТУ "Харьков‎" призывают представителей разных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на границе с Сумщиной россияне накопили 50 тысяч воинов, однако это не удается в полной мере из-за операций украинских сил обороны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Суспильное".