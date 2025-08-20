logo

10 европейских стран готовы отправить войска в Украину: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

10 европейских стран готовы отправить войска в Украину: что известно

20 августа 2025, 00:01

20 августа 2025, 00:01
Автор:
Ткачова Марія

По данным Bloomberg, около десяти государств Европы согласились принять участие в формировании многонациональной группы военной поддержки Украины. Источники издания отмечают, что на первом этапе речь идет не о прямых боевых действиях, а о расширении подготовки и укреплении украинских вооруженных сил.

10 европейских стран готовы отправить войска в Украину: что известно

Помощь Украине в военной силе

Основу этой инициативы составят военные контингенты Великобритании и Франции, готовые направить сотни своих солдат. Их участие рассматривается как ключевое в создании международной группы, которая поможет Украине получить качественную военную подготовку и усиление на разных направлениях.

Отдельным элементом плана является роль Соединенных Штатов. Как сообщают журналисты, она пока до конца не определена. Предварительно речь идет об обмене разведданными, обеспечении наблюдения на границах, а также продолжении поставок вооружения. В Вашингтоне также рассматривается возможность дополнительно поддержать Украину средствами противовоздушной обороны.

Таким образом, в Европе формируется новый формат поддержки Киева, предусматривающий как военное присутствие союзников, так и более широкий спектр сотрудничества с США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в строй Венгрии заявила, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба" возобновлен после недавней остановки. Министр иностранных дел страны Петер Сиярто сообщил, что поставки продолжаются в обычном режиме, однако выразил надежду, что Украина больше не будет осуществлять атаки на объект, который он назвал критически важным для энергетической безопасности Венгрии.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/europe-races-to-leverage-trump-s-support-for-ukraine-troop-plan
