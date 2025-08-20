10 европейских стран готовы отправить войска в Украину: что известно

Рубрики
Ткачова Марія
По данным Bloomberg, около десяти государств Европы согласились принять участие в формировании многонациональной группы военной поддержки Украины. Источники издания отмечают, что на первом этапе речь идет не о прямых боевых действиях, а о расширении подготовки и укреплении украинских вооруженных сил.
Помощь Украине в военной силе
Основу этой инициативы составят военные контингенты Великобритании и Франции, готовые направить сотни своих солдат. Их участие рассматривается как ключевое в создании международной группы, которая поможет Украине получить качественную военную подготовку и усиление на разных направлениях.
Отдельным элементом плана является роль Соединенных Штатов. Как сообщают журналисты, она пока до конца не определена. Предварительно речь идет об обмене разведданными, обеспечении наблюдения на границах, а также продолжении поставок вооружения. В Вашингтоне также рассматривается возможность дополнительно поддержать Украину средствами противовоздушной обороны.
Таким образом, в Европе формируется новый формат поддержки Киева, предусматривающий как военное присутствие союзников, так и более широкий спектр сотрудничества с США.