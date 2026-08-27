4 страны ЕС выставили жесткий ультиматум, который унизит Путина: что происходит

Четыре страны Европейского Союза хотят вернуть в повестку дня использования более 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Еврокомиссию найти механизм, позволяющий направить эти ресурсы на нужды Киева и одновременно минимизировать юридические риски для стран ЕС. Как сообщает Financial Times, государства готовят совместное обращение в Еврокомиссию. Они настаивают на возобновлении технической и юридической работы по использованию российских средств, а также поиску альтернативных моделей, способных снять возражения Бельгии.

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Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что настал момент вновь обсудить возможности использования замороженных активов РФ в пользу Украины и самого Евросоюза.

Фактически речь идет о поиске способа, позволяющего уменьшить потребность Украины в прямом финансировании из европейских бюджетов.

Ранее реализовать подобную схему не удалось из-за позиции Бельгии. Значительная часть российских активов хранится в депозитарии Euroclear, поэтому Брюссель опасается возможных судебных тяжб Москвы и финансовой ответственности в случае необходимости возврата средств.

Собеседник FT в структурах ЕС признал, что нового решения, полностью устраняющего предыдущие политические препятствия, пока нет. В то же время, юридические механизмы могут быть доработаны, если среди стран-членов появится достаточная политическая поддержка.

ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для обслуживания кредитной помощи Украине. Однако в Брюсселе все больше опасаются, что имеющихся финансовых ресурсов будет недостаточно.

Новое обсуждение проходит одновременно с подготовкой следующего семилетнего бюджета Евросоюза. Это может превратить российские активы в один из ключевых предметов торга между государствами ЕС по дальнейшему финансированию Украины.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия в ночь на 27 августа совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и противокорабельные ракеты и сотни ударных беспилотников. Одними из целей противника стали портовая инфраструктура, зернохранилища и энергетические объекты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие удары государственным терроризмом и призвал партнеров усилить поддержку Киева.