Ночью 27 марта город Череповец в Волгоградской области подвергся атаке беспилотников на предприятие АО "Апатит", одного из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в России. Завод специализируется на выпуске фосфорной и серной кислот, аммиака, аммиачной селитры и комплексных удобрений NPK. Об инциденте сообщает Exilenova.

Губернатор Волгоградской области Георгий Филимонов подтвердил нападение в своем Telegram, отметив, что на промышленной площадке в Череповце зафиксировано 8 прилетов. Он уточнил, что обошлось без повреждений критической инфраструктуры, погибших и пострадавших нет. Экстренные службы уже работают на месте, а оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности, создан оперативный штаб.

По данным местных телеграмм-каналов, параллельно атаковали нефтеналивные порты "Усть-Луга" и "Приморск" в Ленинградской области. В преддверии Силы обороны Украины поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из трех крупнейших в РФ, обеспечивающий производство горючего для нужд армии агрессора.

Также сообщалось, что в ночь на 25 марта под огнем Сил обороны оказался российский боевой ледокол "Пурга" проекта 23550, предназначенный для действий в составе Пограничной службы ФСБ РФ. Такие суда совмещают функции ледокола и военного корабля.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия активно расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии и ресурсы для ударов по силам США и Израиля на Ближнем Востоке. По данным разведки, Москва передала Тегерану новые беспилотники, стремясь ослабить Вашингтон, подчеркивающие аналитики Института изучения войны (ISW).