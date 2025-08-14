9 лет в плену: как Украина встретила Богдана Ковальчука

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во время последнего обмена пленными из российского заключения был освобожден гражданский заложник Богдан Ковальчук, которого оккупанты похитили в 2016 году, когда ему было всего 17 лет.
Освобожденный из плена Богдан Ковальчук
О возвращении Богдана сообщила его бабушка Татьяна Гоц. По ее словам, внук уже позвонил и сказал: "Бабушка, я еду домой". Женщина готовится приехать в Киев, чтобы лично встретить его после долгой разлуки.
Как известно, Богдан родом из оккупированной Ясиноватой. В 2016 году он пытался выехать к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк), чтобы завершить обучение в училище и получить украинский диплом. На одном из блокпостов его задержали и отправили в тюрьму.
В июне этого года hromadske публиковало материал об истории Богдана и других гражданских заложников, годами остающихся в плену.
После увольнения парня поздравил соучредитель monobank Олег Гороховский. Он заявил, что банк полностью оплатит обучение Богдана в любом украинском вузе, который тот выберет. "Это очень сложно даже вообразить, что пережил этот мальчик. С возвращением домой!" – отметил он.