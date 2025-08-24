3 года в российском плену: Украина вернула бывшего мэра Херсона (ВИДЕО)

24 августа 2025 года в День Независимости Украины состоялся очередной масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных – бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого российские оккупанты похитили еще в апреле 2022 года.

Владимир Миколаенко до и после российского плена. Фото из открытых источников

Во время 68-го обмена с начала полномасштабной войны было освобождено по 146 человек с обеих сторон. Особенностью на этот раз стало возвращение восьми гражданских украинцев, среди которых журналисты и бывшие чиновники. Как рассказала племянница бывшего мэра Херсона Анна Коршун-Самчук на этот раз удалось вернуть находившемуся более трех лет в плену Владимира Миколаенко.

"Это величайший праздник в нашей жизни. И такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы все плачем от радости, не можем успокоиться", — сказала она.

По ее словам, Миколаенко уже успел позвонить жене. Первое, что он сказал после освобождения, было: "Слава Украине". Также в сети появилось видео с Владимиром Миколаенко после освобождения из плена. На кадрах заметно, как три года в России изменили внешний вид бывшего мэра Херсона.

Как похитили Владимира Миколаенко и что известно о годах плена

Экс-мэр Херсона возглавлял город с 2014 по 2020 год. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к силам территориальной обороны. В апреле 2022 года российские военные похитили Миколаенко. Первое время он оставался в Херсоне, что подтверждали пропагандистские видео. Впоследствии его, вероятно, вывезли в Крым или Россию. До ноября 2022 года о его судьбе ничего не было известно.

В 2025 году выяснилось, что Миколаенко еще в 2022-м отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленника. После этого его больше не включали в списки на обмен.

Кроме Миколаенко среди освобожденных гражданских двое журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых россияне незаконно удерживали с 2022 и 2023 годов.

