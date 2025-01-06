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Курская операция ВСУ изменила ход обмена пленными: оценка омбудсмена

Омбудсмен прокомментировал роль Курской операции ВСУ в обмене пленными с Россией

6 января 2025, 20:37
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Амбарцумян Анна

Влияние военной операции ВСУ на Курском направлении, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу Рада.

Курская операция ВСУ изменила ход обмена пленными: оценка омбудсмена

Обмен пленными. Фото из открытых источников

По словам Лубинца, хотя мнения военных экспертов относительно успешности сделки разделились, ее влияние на процесс обмена пленными бесспорно.

"Операция повлияла положительно. Я не являюсь военным экспертом и слышал много разных мнений. Кто-то говорит, что с точки зрения военной операции это была успешная операция. Кто говорит, что это была не успешная операция. Но как человек, участвующий в процессе возвращения граждан Украины из российского плена, – на этот процесс военная операция на Курском направлении добавила нам аргументов, поэтому положительно повлияла", – сказал Лубинец.

Также уполномоченный по правам человека добавил, что украинская переговорная группа использовала любую возможность для достижения результата, когда Россия согласилась на обсуждение вопроса обмена военнопленными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Курская область может стать решающим местом, которое ускорит падение режима российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph предполагает, что шаткость российского фронта в этом регионе открывает новые возможности для ВСУ, которые могут не только удержать свои позиции, но и добиться серьезных успехов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uNFBDk372e0
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