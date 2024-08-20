Курская операция все переиграла: на кого теперь Путин делает ставку

Российский диктатор Владимир Путин стремится закрепить на руководящих должностях силовых структур лояльных лиц, которые не обязательно являются профессионалами в доверенных им сферах деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренним приоритетом Кремля является стабильность режима, особенно в течение последнего года.

К примеру, Владимир Путин назначил помощника президента Алексея Дюмина контролировать текущую "контртеррористическую" операцию против украинских сил в Курской области. Это означает, что Путин не доверяет Генштабу и Министерству обороны и полагается на лиц, которым доверяет лично.

Институт ссылается на российское издание Важные истории, источник которого сообщил, что Дюмин сейчас находится в конфликте с представителями Администрации президента РФ.

Также источники говорят, что глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников "оставит свой пост в этом году" и предположили, что его потенциальной заменой может стать руководитель контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев.

Публикация Важных историй убедительно свидетельствует о том, что Кремль все больше ориентирует свои основные приоритеты на стабильность режима. "Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой, свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", — говорится в отчете.

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