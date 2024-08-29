Курская операция, по мнению аналитика открытых данных Эмиля Кастехельми по финскому проекту Black Bird Group, не принесет Украине стратегического военного успеха, но уже забрала часть дефицитных ресурсов и, вероятно, продолжит их тратить. Он отметил в интервью Радио Свобода , что эта операция продлила активную линию фронта, что создает дополнительные вызовы для Украины.

Курская операция ВСУ (фото из открытых источников)

Кастехельми обращает внимание на то, что часть украинских войск, участвующих в операции на Курщине, была опрокинута из Донбасса, где идет российское наступление. Аналитик подчеркивает, что Украина, имея стратегические резервы, решила использовать их не на востоке для стабилизации ситуации, а в Курщине. Это вызывает определенные критические настроения среди солдат и аналитиков, поскольку Россия добилась там значительных успехов.

Особое значение аналитик придает городам Покровск и Торецк, которые являлись важными логистическими хабами для ВСУ. Утрата этих городов может привести к дальнейшему продвижению русских войск.

Кроме того, Кастехельми указывает на то, что операция в Курщине существенно продлила линию фронта на 70-90 километров, что увеличило потребность Украины в дополнительных ресурсах и бригадах для контроля новых территорий.

Аналитик также отмечает, что, несмотря на определенные успехи, Курская операция дорого обошлась Украине в плане потерь техники и личного состава, и эти потери будут продолжаться. Хотя россияне, вероятно, понесут большие потери, они имеют возможность выдерживать такое давление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина наступлением на российские территории отвергает ультиматум Путина об окончании войны. По ее словам, из-за боев в Курской области Россия не будет идти на мирные переговоры.