Враг не сможет отбросить украинские силы из Курской области ни до 1 января, ни до инаугурации Дональда Трампа, отмечает военкор Богдан Мирошников.

Бои в Курской области

По его словам, дело в том, что Курская область теперь является отдельным театром боевых действий, влияющим на ход всей войны.

"Выйти нельзя – потому что будет плохо Сумам. Но и оборона там – еще "та" задача", – отметил Мирошников.

Военкор подчеркнул, что маневровые бои продолжаются до сих пор, уже месяц, поэтому линия боевого столкновения может колебаться.

"Когда враждебный атакующий потенциал сточится – то следует ожидать более позиционных боев. Сложно там, одним словом", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины возле города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов. штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону у села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии. Атаковали они отдельными отрядами по нескольким направлениям, используя местность. Локни. Бой был тяжелым. позиций благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась.

Также "Комментарии" рассказывали , что военные показали видео с убитыми северными корейцами на Курщине.



