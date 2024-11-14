Кураховский плацдарм ВСУ доживает последние дни: почему враг добился успеха

Кураховский плацдарм ВСУ доживает последние дни, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, войска сразу трех группировок противника — "Центр", "Юг" и "Восток", по всей видимости, в ближайшее время его ликвидируют.

Курахово

"Дай бог, чтобы эта ликвидация прошла без окружения наших подразделений, а закончилась только их уходом, желательно организованным и поэтапным", — отметил эксперт.

По его словам, рубеж обороны ВСУ по реке Сухие Ялы, который должен был помочь командованию ВСУ стабилизировать южную часть Кураховского плацдарма, сейчас очень близок к тому, чтобы быть прорванным, примерно, где-то на отрезке Константинопольское — Успеновка. Украинские подразделения еще ведут бои за Трудовое, но на соседних участках они отходят к реке, добавил Машовец.

Причем, по его словам, положение наших войск в районе Ганивка — Антоновка — Екатериновка — Веселый Гай из-за прорыва противника в село Дальнее, стремительно ухудшается, почти с каждым часом...

Непосредственно в районе с.Курахово противник продолжает свои попытки пробиться с востока в сам поселок. Как говорит Мащевец, враг здесь применяет ту же "методологию" инфильтрации в населенный пункт, которую он применял в городе Селидово. Действуя малыми пехотными группами он буквально "лезет в любую щель" в нашей обороне, занимает более-менее удобные позиции в нашей системе обороны, постепенно там накапливается, после чего переходит к массированным и интенсивным атакующим\штурмовым действиям накопленными силами и средствами, уже непосредственно в самом населённом пункте.

"Есть информация, что противник, таким образом, сумел "инфильтрироваться" уже и в с.Курахово – продвинувшись вдоль Запорожского проспекта в район здания средней школы №3", – подчеркнул Машовец.

Он предположил, что командование противника полностью осведомлено о нехватке личного состава в передовых подразделениях ВСУ, что, по сути, означает существование "щелей" и промежутков между позициями и опорными пунктами украинских подразделений в тактической зоне. Оккупанты их тщательно выискивают и лезут через них, добавил эксперт.

Машовец считает, что уровень тактической разведки и качество мониторинга всей тактической зоны противника резко возросли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно на Кураховском направлении россияне несут наибольшие потери.



