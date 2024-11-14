Курахово обречено: бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении

ВСУ должны продолжать борьбу за Курахово, к которому приближаются российские захватчики, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников

"Уж разве ленивый не сказал, что Курахово обречено. Несмотря на неотвратимость отступления, важно продолжать драться и не терять наиболее ценный ресурс — людей. На юге от Курахово, между Дальним и Успеновкой, противник берет наши подразделения в полуокружение, а потому выходить оттуда украинским подразделениям нужно как можно быстрее – нет смысла гибнуть за никому не нужные посадки", – рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, на северном фасе, если противник прорвется через Солнцевку в направлении Старые Терны, то все, что восточнее реки Солона, окажется в окружении, а потому ВСУ снова придется отступать в организованном беспорядке.

"Важно сейчас не бороться за поля, а сохранить людей для битвы за укрепрайон и пути сообщения на Курахово", – резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти – критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы.