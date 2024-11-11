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Курахово может оказаться в окружении: почему проваливается оборона ВСУ

Противник шаг за шагом продвигается на Кураховском направлении

11 ноября 2024, 23:05
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Марьян Ощановский

Российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Курахово может оказаться в окружении: почему проваливается оборона ВСУ

Враг окружает Курахово. Фото из открытых источников

"Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны Украины, противник уверенно шагает к захвату Кураховского укрепрайона. Основной замысел врага – это ударом с юга захватить Константинополь и взять в окружение Курахово. На северном фасе противник попытается выйти на Андреевку (задача максимум) или Старые Терны (задача минимум). Это позволит россиянам не штурмовать наши оборонные линии в лоб", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию.

"Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников в подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07ryzqY3TwLte1r411noBAwEpZg9yuS8G3pbqg5RKrTsZDYHRxTto3fyTAKYsaz5Rl&id=100000878673787
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