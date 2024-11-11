Курахово может оказаться в окружении: почему проваливается оборона ВСУ

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Марьян Ощановский
Российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
Враг окружает Курахово. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.
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