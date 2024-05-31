Кулуарные договоренности на саммите в Швейцарии: о чем будут говорить мировые лидеры

После Глобального саммита мира, вероятно, уже осенью лидеры стран могут собраться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить обсуждение вопроса установления мира в Украине. На это могут призвать и террористическую Россию.

Глобальный саммит мира

Как считает политолог Игорь Попов, участие России в этом втором саммите будет зависеть от того, не будет ли РФ раздражена теми документами, которые будут приняты в Швейцарии.

Дело в том, говорит эксперт, что кроме официальной резолюции на саммите в Швейцарии, вероятно, будут определенные итоги закрытых переговоров. Именно они будут касаться более широкого спектра вопросов. Как говорит политолог, эта позиция также будет передана в Российскую Федерацию.

Как говорит Попов, речь идет о пунктах, которые не будут обсуждать на открытых трибунах.

"Это касается собственно территориальной целостности Украины и вывода российских войск",

– отметил политолог.

По его мнению, если в Швейцарии в этих пунктах удастся найти понимание, то не исключено, что Россия поедет на встречу в Саудовскую Аравию.

При этом Попов убежден, что во второй саммит, если он состоится, Киев должен усилить свои переговорные позиции. Впрочем, добавляет эксперт, Россия тоже будет пытаться усилить давление, например из-за эскалации на линии фронта. Она попытается продемонстрировать свое преимущество в снарядах и ряде других типов вооружений, считает эксперт.

Кстати, Попов считает, что резолюцию саммита в Швейцарии до РФ донесут через посредников, возможно, несколько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай отказался от участия Глобального саммита мира, потому что он не оправдывает его ожиданий. В частности, Пекину не нравится, что туда не позвали РФ.



