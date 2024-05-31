logo

BTC/USD

66767.97

ETH/USD

3730.47

LTC/USD

82.17

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кулуарные договоренности на саммите в Швейцарии: о чем будут говорить мировые лидеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулуарные договоренности на саммите в Швейцарии: о чем будут говорить мировые лидеры

На закрытых встречах в Швейцарии предположительно будут обсуждать вопросы территориальной целостности Украины, сообщил в эфире Freedom политолог Игорь Попов.

сегодня, 18:53
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

После Глобального саммита мира, вероятно, уже осенью лидеры стран могут собраться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить обсуждение вопроса установления мира в Украине. На это могут призвать и террористическую Россию.

Кулуарные договоренности на саммите в Швейцарии: о чем будут говорить мировые лидеры

Глобальный саммит мира

Как считает политолог Игорь Попов, участие России в этом втором саммите будет зависеть от того, не будет ли РФ раздражена теми документами, которые будут приняты в Швейцарии.

Дело в том, говорит эксперт, что кроме официальной резолюции на саммите в Швейцарии, вероятно, будут определенные итоги закрытых переговоров. Именно они будут касаться более широкого спектра вопросов. Как говорит политолог, эта позиция также будет передана в Российскую Федерацию.

Как говорит Попов, речь идет о пунктах, которые не будут обсуждать на открытых трибунах.

"Это касается собственно территориальной целостности Украины и вывода российских войск",
– отметил политолог.

По его мнению, если в Швейцарии в этих пунктах удастся найти понимание, то не исключено, что Россия поедет на встречу в Саудовскую Аравию.

При этом Попов убежден, что во второй саммит, если он состоится, Киев должен усилить свои переговорные позиции. Впрочем, добавляет эксперт, Россия тоже будет пытаться усилить давление, например из-за эскалации на линии фронта. Она попытается продемонстрировать свое преимущество в снарядах и ряде других типов вооружений, считает эксперт.

Кстати, Попов считает, что резолюцию саммита в Швейцарии до РФ донесут через посредников, возможно, несколько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай отказался от участия Глобального саммита мира, потому что он не оправдывает его ожиданий. В частности, Пекину не нравится, что туда не позвали РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/uchast-rf-u-drugomu-samiti-myru-umovy-nazvav-ekspert/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости