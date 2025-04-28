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Кулеба рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны

Дмитрий Кулеба считает, что после избрания президентом США Дональда Трампа мирный процесс для окончания войны в Украине не претерпел изменений.

сегодня, 09:27
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Автор:
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Slava Kot

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия не приблизились к реальным мирным переговорам для окончания войны. По его словам, несмотря на попытки Трампа установить мир в Украине, реальная ситуация не изменилась с момента его победы на выборах в США.

Кулеба рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов" высказал свое мнение относительно дипломатических попыток закончить войну в Украине, активно пытающихся осуществить Трамп и его администрация. По словам экс-министра, несмотря на существование переговоров, ситуация не изменилась.

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня – мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны – мы там же, где мы были прошлой осенью", – сказал Кулеба.

По словам дипломата, Трамп может стать более мягким по отношению к Украине, однако президент США не будет на стороне Киева.

Также Кулеба призвал беречь свое психологическое состояние и лишний раз не реагировать на информацию о заявлениях, которые могут касаться окончания войны и мирных переговоров.

"Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за всех этих заявлений, сливов и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда ситуация действительно дойдет до прекращения огня, а когда-то, надеемся, и до конца войны", — добавил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, к чему готов Зеленский после ссоры в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал себя единственным человеком, способным заключить мирное соглашение с Путиным для окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TcMDxKGnbmQ&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%AC%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92
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