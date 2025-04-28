Кулеба рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия не приблизились к реальным мирным переговорам для окончания войны. По его словам, несмотря на попытки Трампа установить мир в Украине, реальная ситуация не изменилась с момента его победы на выборах в США.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов" высказал свое мнение относительно дипломатических попыток закончить войну в Украине, активно пытающихся осуществить Трамп и его администрация. По словам экс-министра, несмотря на существование переговоров, ситуация не изменилась.
По словам дипломата, Трамп может стать более мягким по отношению к Украине, однако президент США не будет на стороне Киева.
Также Кулеба призвал беречь свое психологическое состояние и лишний раз не реагировать на информацию о заявлениях, которые могут касаться окончания войны и мирных переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, к чему готов Зеленский после ссоры в Белом доме.
Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал себя единственным человеком, способным заключить мирное соглашение с Путиным для окончания войны в Украине.
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