Кулеба рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия не приблизились к реальным мирным переговорам для окончания войны. По его словам, несмотря на попытки Трампа установить мир в Украине, реальная ситуация не изменилась с момента его победы на выборах в США.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов" высказал свое мнение относительно дипломатических попыток закончить войну в Украине, активно пытающихся осуществить Трамп и его администрация. По словам экс-министра, несмотря на существование переговоров, ситуация не изменилась.

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня – мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны – мы там же, где мы были прошлой осенью", – сказал Кулеба.

По словам дипломата, Трамп может стать более мягким по отношению к Украине, однако президент США не будет на стороне Киева.

Также Кулеба призвал беречь свое психологическое состояние и лишний раз не реагировать на информацию о заявлениях, которые могут касаться окончания войны и мирных переговоров.

"Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за всех этих заявлений, сливов и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда ситуация действительно дойдет до прекращения огня, а когда-то, надеемся, и до конца войны", — добавил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, к чему готов Зеленский после ссоры в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал себя единственным человеком, способным заключить мирное соглашение с Путиным для окончания войны в Украине.