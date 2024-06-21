Кулеба раскрыл формат переговоров с Россией во время второго Саммита мира

Киев не стремится к прямым контактам с Россией, но ее участие во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дав понять, что прямых переговоров Киева и Москвы в обозримой перспективе быть не может.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В ответ на вопрос, кто потенциально может представлять РФ на втором Саммите мира, топ-дипломат Украины указал, что "есть очень успешный опыт" переговоров по Черноморской зерновой инициативе, когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с Россией.

"И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией – так слепилось соглашение", – отметил Дмитрий Кулеба.

Впрочем, уточнил министр, Киев "не имеет аппетита" к прямым контактам с РФ, учитывая все ее преступления, а также стратегическую цель Москвы в виде уничтожения Украинского государства.

В ответ на вопрос, есть ли какие-то предохранители того, что и следующее соглашение с РФ на Саммите мира не сорвется, как это произошло с Черноморской зерновой инициативой, он сказал, что, когда речь идет о России, термин "предохранители" – довольно условный.

"Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину", – сказал Кулеба, отметив, что соглашение по безопасности с США и другими странами – это сигнал лидеру РФ Владимиру Путину, что он не дождется усталости в поддержке Киева.

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