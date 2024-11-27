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Кулеба предупреждает: Трампа может позволить России продвинуться в Днепр и Полтаву

Мирные переговоры или военная блокада: что ждет Украину под руководством Трампа

сегодня, 11:57
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Черновалова Кристина

Дональд Трамп, недавно выигравший выборы президента США, уже заявил о своем намерении провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Но есть большие опасения в Украине, что эти переговоры могут привести к прекращению американских поставок оружия украинской армии.

Кулеба предупреждает: Трампа может позволить России продвинуться в Днепр и Полтаву

Кулеба предупреждает: Россия может продвинуться к Днепру и Полтаве

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico выразил свою обеспокоенность, говоря, что если Трамп решит заставить Украину "сесть на вооруженную диету" для достижения мира, это может иметь серьезные последствия.

Кулеба подчеркнул, что такая ситуация может позволить россиянам продвинуться глубже на территорию Украины, в такие города как Днепр, Полтава и Запорожье. Он также отметил неопределенность в реакции Европы на такие изменения, ведь неизвестно, сможет ли Европа компенсировать возможную потерю поддержки со стороны США.

"Если Европа найдет способ продолжать поставки и даже увеличить их, это поможет Украине выиграть больше времени", — добавил он, выражая надежду, что Европа не последует примеру Трампа, а наоборот, возьмет на себя больше ответственности за помощь Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что Кулеба считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательными и ненадежными в плане поддержки.

Читайте на портале "Комментарии" — Недавние решения президента Джо Байдена позволить Украине запускать ракеты глубже в территорию России и предоставить Киеву противоречивые противопехотные мины были обусловлены строгой новой реальностью: ввоз Россией северокорейских войск, потери Украины на поле боя и избрание Дональда Украина. Об этом пишет The Washington Post.



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Источник: https://www.politico.eu/article/former-ukraine-foreign-minister-dmytro-kuleba-donald-trump-war-in-ukraine-peace-deal-russia-vladimir-putin/
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